«Ла Скала» начнет сезон оперой «Борис Годунов» с Ильдаром Абдразаковым

Итальянский театр «Ла Скала» откроет новый сезон оперой, автором которой выступает русский композитор Модест Мусоргский. На сцене именитого театра выйдет опера «Борис Годунов».
Управляющим дирижерского пульта станет главный дирижер «Ла Скала» Риккардо Шайи. Примечательно, что среди исполнителей будут присутствовать и российские артисты – партию Бориса Годунова исполнит Ильдар Абдразаков, сообщает ANSA.
Управляющий театром Доминик Мейер анонсирует программу нового сезона в скором времени. Важно акцентировать внимание на том, что ранее Мейер иронично высказался против «охоты на ведьм» и отмены легендарных русских опер.
«Я не охочусь за ведьмами, я против отмены русских опер и когда читаю Пушкина, не прячусь», – отметил руководитель.
Напомним, что открытие нового театрального сезона «Ла Скала» запланировано на 7 декабря – во время праздника небесного покровителя Милана, святого Амвросия.