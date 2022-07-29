La Repubblica: Италия может отправить на Украину бронемашины Lince и реактивную артиллерию

По данным журналистов, в 2021 году сумма оборонных закупок составляла лишь 16,8 миллиарда евро. При этом глава минобороны Италии Лоренцо Гуэрини во время заседания специального парламентского комитета по безопасности сообщил о скором принятии страной четвертого декрета об отправке вооружения на Украину.