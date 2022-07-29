La Repubblica: Италия может отправить на Украину бронемашины Lince и реактивную артиллерию

Италия собирается увеличить военные расходы текущего года до 18 миллиардов евро, передает газета La Repubblica.
По данным журналистов, в 2021 году сумма оборонных закупок составляла лишь 16,8 миллиарда евро. При этом глава минобороны Италии Лоренцо Гуэрини во время заседания специального парламентского комитета по безопасности сообщил о скором принятии страной четвертого декрета об отправке вооружения на Украину.
В настоящий момент списки с оружием для ВСУ засекречены. Однако обозреватели издания считают, что Рим может передать украинской армии партию бронированных машин Lince, пулеметы и боеприпасы. Кроме этого, Украина также попросила у Италии отправить реактивную артиллерию, констатировали в La Repubblica.