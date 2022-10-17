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La Repubblica: Европа переживает невиданный ранее энергетический шок

Foreign Policy: Европе грозят годы энергокризиса и бедности населения
Федеральное агентство новостей

Глава итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли рассказал о последствиях кризиса для ЕС, по его словам, страны переживают энергетический шок «невиданных масштабов», передает газета La Repubblica.

Табарелли подчеркнул, что страны Евросоюза в настоящее время находятся в глубоком потрясении из-за роста цен на электроэнергию. Важную роль в этом сыграло сокращение поставок топлива из России, отметил эксперт.

«Ближе к концу января и в феврале у нас останется мало запасов газа из-за отсутствия поставок из России, дававшей четверть всего объема голубого топлива в пик спроса. Если не получится достать газ, вероятно, нас ждет беда», — подчеркнул аналитик.

Стоит отметить, что ранее цена на газ в Италии составляла порядка 0,7-0,8 евро за кубометр, а в начале года цена поднялась до 1,37 евро. В настоящее время она достигла 2,3 евро.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану образовать крупный газовый хаб в стране.

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