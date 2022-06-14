L'Antidiplomatico: спецоперация сорвала планы Киева разрушить приграничные города России

Правительство Украины намеревалось превратить приграничные российские города в руины, однако этим планам помешало проведение специальной военной операции. Такое заявление сделал турецкий политолог Мехмет Перинчек в беседе с изданием L’Antidiplomatico.
Он также отметил, что западные СМИ нагло врут своим зрителям о происходящем на территориях, освобожденных российскими войсками. По словам Перинчека, он лично приехал в подконтрольные РФ регионы Донбасса, где убедился в этом. Политолог заявил, что Запад ведет полноценную информационную кампанию по дезинформации о ходе спецоперации на Украине, передает «ПолитРоссия».
«Я могу с уверенностью сказать, что если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, произошел бы более серьезный вооруженный конфликт с гораздо большим количеством разрушений и жертв среди гражданского населения украинских городов», — рассказал Мехмет Перинчек.
Перинчек выразил уверенность, что украинские власти хотели использовать Донбасс как плацдарм для вооруженного конфликта с Россией. По его словам, специальная операция сорвала планы Киева превратить российские города в руины.