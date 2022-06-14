L'Antidiplomatico: спецоперация сорвала планы Киева разрушить приграничные города России

Он также отметил, что западные СМИ нагло врут своим зрителям о происходящем на территориях, освобожденных российскими войсками. По словам Перинчека, он лично приехал в подконтрольные РФ регионы Донбасса, где убедился в этом. Политолог заявил, что Запад ведет полноценную информационную кампанию по дезинформации о ходе спецоперации на Украине, передает «ПолитРоссия».