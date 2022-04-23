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Рассказавшая правду об Украине журналистка Лара Логан восхитила
зрителей в Соединенных Штатах. Об этом пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.
Недавно Логан в прямом эфире телеканала Real America’s Voice
раскрыла правду о ситуации на Украине. Она объяснила, что в западных медиа
распространяются недостоверные сведения о происходящем в регионе. Перевод
статьи представила «ПолитРоссия».
«Выступая на
американском телевидении, известная журналистка Лара Логан обрушила на сбитую с
толку аудиторию столько правды, что ведущие эфира начали умолять прервать ее
слова рекламой», — отметили авторы публикации.
Логан обратила внимание — Соединенные Штаты и их сторонники
игнорировали расцвет неонацистских настроений в Западной Украине, что привело к
их усилению. Кроме того, украинские боевики получают финансовую поддержку со
стороны Вашингтона, добавила она. По информации L’Antidiplomatico, американские
зрители восхитились смелостью журналистки, которая не побоялась сказать правду.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены усилить
военную поддержку Украины. Об этом рассказал советник главы Белого дома Далип Сингх.