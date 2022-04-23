Логан обратила внимание — Соединенные Штаты и их сторонники

игнорировали расцвет неонацистских настроений в Западной Украине, что привело к

их усилению. Кроме того, украинские боевики получают финансовую поддержку со

стороны Вашингтона, добавила она. По информации L’Antidiplomatico, американские

зрители восхитились смелостью журналистки, которая не побоялась сказать правду.