Kyodo: Япония в «жестких выражениях» опишет ситуацию вокруг России в новой стратегии

Власти Японии в «жестких выражениях» опишут ситуацию вокруг России в новой стратегии национальной безопасности, передает агентство Kyodo.
Правительство Японии до конца 2022 года планирует утвердить новую редакцию стратегии национальной безопасности. Согласно документу, расходы в военной сфере планируется повысить до 2% от ВВП. Это необходимо, чтобы достичь среднего уровня Альянса.
Помимо этого, правящая партия страны предложила разрешить Силам Самообороны Японии наносить превентивные удары по базам потенциального противника. Но это противоречит статье 9 конституции страны, в которой сказано о том, армия может использоваться только для защиты территории.