Kyodo: совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали не состоится

Традиционная церемония фотографирования участников саммита G20 «была отсрочена». Причиной стало нежелание главы МИД США и других западных стран стоять рядом с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Саммит стран G20 пройдет на Бали. На мероприятие уже прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, он не будет фотографироваться с коллегами, если на снимке будет присутствовать Сергей Лавров.
Накануне уже состоялся приветственный ужин для делегатов. Однако, по данным агентства Kyodo, струны G7 проигнорировали его в знак протеста против присутствия Лаврова.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заметила, что министр «провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров».