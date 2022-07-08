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Kyodo: совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали не состоится

Kyodo: совместное фотографирование глав МИД G20 на Бали не состоится
globallookpress.com/Indonesian Finance Ministry/XinHua

Традиционная церемония фотографирования участников саммита G20 «была отсрочена». Причиной стало нежелание главы МИД США и других западных стран стоять рядом с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. 

Саммит стран G20 пройдет на Бали. На мероприятие уже прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, он не будет фотографироваться с коллегами, если на снимке будет присутствовать Сергей Лавров.

Накануне уже состоялся приветственный ужин для делегатов. Однако, по данным агентства Kyodo, струны G7 проигнорировали его в знак протеста против присутствия Лаврова.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заметила, что министр «провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров».

антироссийская истерия Лавров саммит g20
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