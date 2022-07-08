Kyodo: экс-премьер Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни

Злоумышленник напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время публичного выступления. На данный момент медики борются за жизнь политика.
Инцидент произошел в городе Нара во время уличного выступления Синдзо Абэ, передает агентство Kyodo. По данным местных СМИ, в политика стреляли со спины. Он получил ранение в область груди, после чего оперативно был доставлен в больницу.
Некоторые источники сообщают, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи. По информации правоохранительных органов и информаторов в правящей Либерально-демократической партии, экс-премьер не подает признаков жизни.