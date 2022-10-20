Квартиры на вторичном рынке недвижимости Смоленска заметно подорожали

Статистика говорит о том, что за три квартала 2022 года примерно в половине областных центров вторичный рынок квартир показал отрицательную ценовую динамику. Примечательно, что в Смоленске ситуация выглядит совсем иначе. Так, с начала текущего года там вторичное жилье успело подорожать практически на 25%, сообщает «Смоленская народная газета».