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Квартиры на вторичном рынке недвижимости Смоленска заметно подорожали

Квартиры на вторичном рынке недвижимости Смоленска заметно подорожали
НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Аналитики оценили ценовую динамику на вторичном рынке жилья в ряде российских городов.

Статистика говорит о том, что за три квартала 2022 года примерно в половине областных центров вторичный рынок квартир показал отрицательную ценовую динамику. Примечательно, что в Смоленске ситуация выглядит совсем иначе. Так, с начала текущего года там вторичное жилье успело подорожать практически на 25%, сообщает «Смоленская народная газета».

При этом рост смоленских цен за период с июля по сентябрь существенно затормозился, составив всего около четырех процентов. Сейчас в Смоленске квартиру на вторичном рынке можно приобрести, исходя из стоимости «квадрата» в 64 тысячи рублей.

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