Куйвашев вступился за директора екатеринбургской школы в скандале с «ЛГБТ-танцем»

Директор школы Любовь Кулева не должна понести наказание за танец, который исполнили ученики десятого класса. Такое мнение высказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Скандал разгорелся в одной из школ города Екатеринбурга после того, как ученики старших классов исполнили танец с элементами тверка и черлидинга. Школьники вышли на сцену в розовых футболках, которые затем сняли с себя и остались на сцене в портупеях.
Ролик с танцем распространился в социальных сетях и вызвал общественный резонанс. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил снять с должности директора образовательного учреждения.
«Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана», — заявил Куйвашев.
Скандальный танец был продемонстрирован в рамках конкурса. По мнению Биктуганова, организаторы мероприятия не уделили должного внимания содержанию выступления старшеклассников.