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Куйвашев вступился за директора екатеринбургской школы в скандале с «ЛГБТ-танцем»

Куйвашев вступился за директора екатеринбургской школы в скандале с «ЛГБТ-танцем»
Донат Сорокин/ТАСС

Директор школы Любовь Кулева не должна понести наказание за танец, который исполнили ученики десятого класса. Такое мнение высказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Скандал разгорелся в одной из школ города Екатеринбурга после того, как ученики старших классов исполнили танец с элементами тверка и черлидинга. Школьники вышли на сцену в розовых футболках, которые затем сняли с себя и остались на сцене в портупеях.

Ролик с танцем распространился в социальных сетях и вызвал общественный резонанс. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил снять с должности директора образовательного учреждения.

«Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана», — заявил Куйвашев.

Скандальный танец был продемонстрирован в рамках конкурса. По мнению Биктуганова, организаторы мероприятия не уделили должного внимания содержанию выступления старшеклассников.

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