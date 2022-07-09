Куйвашев раскритиковал Вассермана после слов о «центре гомосексуализма» в Екатеринбурге

«Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр “Своей игры” в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи», — написал глава региона в своем Telegram-канале.