Куйвашев раскритиковал Вассермана после слов о «центре гомосексуализма» в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на заявление депутата Госдумы Анатолия Вассермана, причислившего Екатеринбург к «центрам гомосексуализма» в России.
Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что считает мегаполисы «центрами однополых отношений», включив в этот перечень Москву, Петербург и Екатеринбург.
«Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр “Своей игры” в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, Куйвашев задался вопросом, на каком основании Вассерман сделал такой вывод о Екатеринбурге, напомнив, что в городе ежегодно растет число многодетных семей. В связи с этим губернатор пригласил парламентария посетить Екатеринбург и рассказать, чем, по его мнению, город отличается от остальных.