Кутюрный показ Valentino помешал работе бутика Dior. Бренд требует компенсации в размере 100 тысяч евро

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Показ Valentino в Риме

Dior требует у Valentino выплаты компенсации в размере 100 тысяч евро за ущерб торговле, который нанес недавний кутюрный показ итальянского бренда на Испанской лестнице в Риме, одной из главных достопримечательностей в центре города.

В распоряжении WWD оказалось письмо, которое менеджер розничной торговли Christian Dior Italia направил в Valentino. В нем французский бренд просит компенсацию за сбои в работе бутика Dior, расположенного на углу улицы Виа Кондотти и выходящего на Испанскую лестницу. Согласно этому требованию, 100 тысяч евро необходимо заплатить в течение 15 дней.

Valentino за несколько месяцев до своего показа запрашивал у полиции и ряда местных властей разрешение на проведение столь масштабного мероприятия в самом центре города. 27 июня бренд также направил письмо ретейлерам, в котором “гарантировал беспрепятственное перемещение посетителей магазинов”. Однако в Dior отметили, что в реальности ситуация выглядела совершенно иначе.

Показ Valentino

Так, представители бренда заявили, что “доступ в бутик был затруднен”, а покупателям “отказывали в проходе и блокировали у ограждений”, так что магазин “оставался пустым и не мог работать с полудня”. Усугубил ситуацию и тот факт, что показ прошел в пятницу — “день, когда, несомненно, доходы были бы значительными”.

Если сумма не будет выплачена в оговоренный срок, в Dior заявили, что “примут все необходимые меры для защиты своих прав”. Пока представители Dior не ответили на запросы о дополнительных комментариях. На момент публикации ни один другой модный бренд с магазинами в районе Испанской лестницы не подавал никаких жалоб к Valentino.

Особым этот конфликт делает и тот факт, что креативный директор Dior Мария Грация Кьюри и креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли когда-то были соратниками. До ухода Кьюри в Dior в 2016 году оба работали в Valentino. При этом дружили они еще со времен учебы в римском филиале Европейского института дизайна и вместе начинали карьеру в Fendi.

Пьерпаоло Пиччоли после показа Valentino на Испанской лестнице