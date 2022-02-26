Кусок лепнины рухнул в метре от прохожих на улице Бабушкина

Часть фасада дома обрушилась на тротуар в метре от прохожих, они чудом не пострадали. Инцидент произошел на улице Бабушкина в Петербурге.

По информации «Невских Новостей», кусок лепнины сорвался и едва не задел двух проходивших рядом женщин — они отделались лишь испугом. Сейчас асфальт усеян обломками декоративной колонны.

Жители Северной столицы и эксперты неоднократно отмечали, что исторические здания города находятся в удручающем состоянии. Из-за отсутствия должного ухода они лишаются фрагментов лепнины и штукатурки. Несмотря на это, профильные комитеты Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым не спешат исправлять ситуацию.

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