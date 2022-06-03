Кушанашвили заявил, что Меладзе приходится трудно без работы за границей

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о телефонном разговоре с певцом Валерием Меладзе.
Кушанашвили сообщил, что Меладзе пожаловался на отсутствие корпоративов во время их недавней беседы. По словам журналиста, теперь певец хочет вернуться к своей прежней деятельности и заняться очисткой воды.
«Теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду. Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит: “Работы нет и, скорее всего, не будет. Вернусь в первую профессию”. Когда услышал его голос в телефоне, чуть не расплакался», — заявил Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково?!».
О том, что Меладзе хочет покинуть сцену, ранее он сообщил лично своим фанатам. Поклонники его творчества удивились такой новости, однако журналист со знанием дела сообщил, что певцу приходится трудно без работы за границей, так как его выступления больше нигде не нужны.