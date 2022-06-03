Кушанашвили заявил, что Меладзе приходится трудно без работы за границей

«Теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду. Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит: “Работы нет и, скорее всего, не будет. Вернусь в первую профессию”. Когда услышал его голос в телефоне, чуть не расплакался», — заявил Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково?!».