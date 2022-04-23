Кушанашвили заступился за Пугачеву в конфликте со священником Ткачевым

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Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал конфликт между певицей Аллой Пугачевой и священником Андреем Ткачевым. Телеведущий заступился за Примадонну.
Пугачева и ее семья покинули Россию после начала специальной операции на Украине. В настоящее время она находится в Израиле.
Позже Ткачев заявил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» будто навсегда покинула родину. В свою очередь, артистка дала понять, что уехала за границу для прохождения медицинских процедур.
Сложившуюся ситуацию оценил Кушанашвили. По его мнению, священник не должен был так поступать.
«Ткачев и Пугачева неизбежно встретятся. И что будет? Все закончится перемирием», — высказался журналист в своем шоу «Каково?!» на YouTube.
Тем временем, примадонна российской эстрады не спешит возвращаться на родину. Ее муж, шоумен Максим Галкин намерен летом выступить с концертами перед израильской публикой.