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    Кушанашвили заступился за Пугачеву в конфликте со священником Ткачевым

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кушанашвили заступился за Пугачеву в конфликте со священником Ткачевым

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    Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

    Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал конфликт между певицей Аллой Пугачевой и священником Андреем Ткачевым. Телеведущий заступился за Примадонну.

    Пугачева и ее семья покинули Россию после начала специальной операции на Украине. В настоящее время она находится в Израиле.

    Позже Ткачев заявил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» будто навсегда покинула родину. В свою очередь, артистка дала понять, что уехала за границу для прохождения медицинских процедур.

    Сложившуюся ситуацию оценил Кушанашвили. По его мнению, священник не должен был так поступать.

    «Ткачев и Пугачева неизбежно встретятся. И что будет? Все закончится перемирием», — высказался журналист в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

    Тем временем, примадонна российской эстрады не спешит возвращаться на родину. Ее муж, шоумен Максим Галкин намерен летом выступить с концертами перед израильской публикой.

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