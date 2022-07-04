Кушанашвили вспомнил, как продюсеры «Ласкового мая» давили на жалость для раскрутки Шатунова

«Шатунов совпал с эпохой. Он покорил людей тем, что передал самую суть той эпохи. Помните, тогда, когда все рассказывали, какой он сирота, какой он обделенный, выходил парень, который ни взором, ни, тем более, звуками, исторгаемыми, не сетовал, а просто влюблял в себя публику своей улыбкой», — считает Кушанашвили.