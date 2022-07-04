Кушанашвили вспомнил, как продюсеры «Ласкового мая» давили на жалость для раскрутки Шатунова

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили выразил мнение, что помогло певцу Юрию Шатунову получить такую бешенную популярность и вызвать любовь у поклонников.
Кушанашвили в эфире YouTube-шоу «Каково?!» отметил, что, не имея особых вокальных данных, новых песен и вообще частого упоминания в прессе, Шатунова все равно боготворят поклонники. При этом, по мнению светского журналиста, не рассказы продюсеров, о том, что он несчастный обездоленный сирота, а искренность и простота экс-солиста «Ласкового мая» покорили сердца людей.
«Шатунов совпал с эпохой. Он покорил людей тем, что передал самую суть той эпохи. Помните, тогда, когда все рассказывали, какой он сирота, какой он обделенный, выходил парень, который ни взором, ни, тем более, звуками, исторгаемыми, не сетовал, а просто влюблял в себя публику своей улыбкой», — считает Кушанашвили.
Ранее СМИ писали, что в последнем интервью Шатунов рассказал, что никогда ничего не делает специально, чтобы понравиться зрителям в зале. Любовь поклонников он заслужил своим искренним исполнением песен, а также счастьем, которым он пытался делиться с публикой.