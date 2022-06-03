Кушанашвили резко высказался об оскорбивших Пугачеву на фасаде «Останкино»

«Разве так поступают с почтенными людьми? Разве так поступают с людьми, которые так много сделали для страны? Вы посылаете женщину, которой более 70 лет. Будьте людьми и не становитесь скотинами», — резко высказался журналист в эфире своего YouTube-шоу «Каково?!».