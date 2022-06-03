Кушанашвили резко высказался об оскорбивших Пугачеву на фасаде «Останкино»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заступился за певицу Аллу Пугачеву после трансляции оскорблений в ее адрес на фасаде здания «Останкино».
Недавно недоброжелатели транслировали жесткие фразы в адрес Примадонны прямо на здании телецентра. Певицу откровенно «послали», заявив, что она уже «надоела». Кушанашвили возмутился такой скандальной выходке хейтеров.
«Разве так поступают с почтенными людьми? Разве так поступают с людьми, которые так много сделали для страны? Вы посылаете женщину, которой более 70 лет. Будьте людьми и не становитесь скотинами», — резко высказался журналист в эфире своего YouTube-шоу «Каково?!».
Уехавшая за границу исполнительница решила не обращать внимание на негатив в свой адрес. Уже три месяца артистка находится в Израиле вместе со своей семьей и не торопится возвращаться на родину.