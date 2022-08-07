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Кушанашвили рассказал о тайном визите брата Галкина в Москву

Кушанашвили рассказал о тайном визите брата Галкина в Москву
Global look press/Anton Kuzyakin

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили заявил, что совсем недавно встретил брата Максима Галкина — Дмитрия — в Москве. Об этом он рассказал в своем YouTube-шоу «Каково?!».

По словам журналиста, брат шоумена периодически приезжает в Россию. Как отмечали СМИ, Дмитрий Галкин живет в США. Кушанашвили подчеркнул, что брат пародиста вел себя доброжелательно и улыбался.

«Вот как живут люди, которые попадают под номинацию изгоя, отверженного. Его брат отверженный, который не собирается (возвращаться — прим. ред), зная, какая ажитация со знаком минус возникнет после его приезда», — пояснил ведущий.

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RusNewsToday24
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