Кушанашвили рассказал, как проиграл суд Пугачевой

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Телеведущий Отар Кушанашвили признался, что лишь Алла
Пугачева смогла выиграть у него дело в суде. Тогда колумнист принес артистке
свои извинения.
Кушанашвили дал интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!». Во время
беседы артист признался, что за всю свою профессиональную карьеру проиграл лишь
одно дело в суде. Пугачевой удалось не только выиграть иск, но и заставить
Кушанашвили извиниться перед ней.
«У меня
было 27 судебных заседаний. И только единожды я поцеловал культяпку, ой, руку
Аллы Пугачевой, попросив у нее прощение, потому что был не прав. В 26 была
триумфальная победа. Молю небеса, чтобы после шоу «Алена, блин!» не получил
новые 38 повесток», — рассказал журналист.
Ранее Кушанашвили
признался, что по-разному относится к представителям отечественного
шоу-бизнеса Ивану Урганту и Максиму Галкину. Личное мнение об артистах он озвучил
в Telegram-канале.