Кушанашвили рассказал, как проиграл суд Пугачевой

«У меня

было 27 судебных заседаний. И только единожды я поцеловал культяпку, ой, руку

Аллы Пугачевой, попросив у нее прощение, потому что был не прав. В 26 была

триумфальная победа. Молю небеса, чтобы после шоу «Алена, блин!» не получил

новые 38 повесток», — рассказал журналист.