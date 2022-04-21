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    Кушанашвили рассказал, как проиграл суд Пугачевой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кушанашвили рассказал, как проиграл суд Пугачевой

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    Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

    Телеведущий Отар Кушанашвили признался, что лишь Алла
    Пугачева смогла выиграть у него дело в суде. Тогда колумнист принес артистке
    свои извинения.

    Кушанашвили дал интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!». Во время
    беседы артист признался, что за всю свою профессиональную карьеру проиграл лишь
    одно дело в суде. Пугачевой удалось не только выиграть иск, но и заставить
    Кушанашвили извиниться перед ней.

    «У меня
    было 27 судебных заседаний. И только единожды я поцеловал культяпку, ой, руку
    Аллы Пугачевой, попросив у нее прощение, потому что был не прав. В 26 была
    триумфальная победа. Молю небеса, чтобы после шоу «Алена, блин!» не получил
    новые 38 повесток», — рассказал журналист.

    Ранее Кушанашвили
    признался, что по-разному относится к представителям отечественного
    шоу-бизнеса Ивану Урганту и Максиму Галкину. Личное мнение об артистах он озвучил
    в Telegram-канале.

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