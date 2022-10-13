Кушанашвили рассказал, как чуть не породнился с Иосифом Кобзоном

Грузинский журналист Отар Кушанашвили поделился забавным моментом из личной жизни, когда он чуть было не стал зятем знаменитого певца Иосифа Кобзона.
По словам телеведущего, он знаком с наследницей народного артиста Советского Союза Натальей. Кушанашвили заявил, что в начале не знал, с кем имеет дело. А когда понял, то испугался влиятельного отца девушки.
«Вы должны понимать, что вокруг имени Кобзона всегда было столько мифологии, не только восторженной. Чуть что не по нему, он тут же прибивал человека одним ударом», — рассказал журналист о своих переживаниях на тот момент на платформе Premier.
Ранее Кушанашвили рассказал про многолетнюю ссору с народным артистом России Григорием Лепсом. Как отметил телеведущий, музыкант даже пробовал ему угрожать. После чего журналист потребовал публичных извинений, но так их и не получил.