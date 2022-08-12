Кушанашвили посоветовал не «беспокоиться» о заработке сбежавшего из России Галкина

Родственники уехали за границу после начала спецоперации по защите Донбасса. В связи с этим пользователи соцсетей задались вопросом, как шоумен с братом будут зарабатывать. Однако Кушанашвили заметил, что повода для «беспокойства» нет. По его словам, такие люди нигде не пропадут.