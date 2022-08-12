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Кушанашвили посоветовал не «беспокоиться» о заработке сбежавшего из России Галкина

Кушанашвили посоветовал не «беспокоиться» о заработке сбежавшего из России Галкина
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На YouTube-канале «Каково?!» вышел очередной выпуск авторской программы Отара Кушанашвили. Во время эфира телеведущий оценил перспективы Максима Галкина и его брата Дмитрия.

Родственники уехали за границу после начала спецоперации по защите Донбасса. В связи с этим пользователи соцсетей задались вопросом, как шоумен с братом будут зарабатывать. Однако Кушанашвили заметил, что повода для «беспокойства» нет. По его словам, такие люди нигде не пропадут.

«Мы сидели втроем, зашел его брат Дмитрий. Я выступаю с прочувственной речью, исполненной любви… Хорошо тогда было. Сейчас говорят, что он с голоду сдохнет — поверьте, эти братья никогда не сдохнут с голоду», — сказал шоумен.

Недавно в Эстонии состоялся концерт юмориста. Он попытался начать его речью на государственном языке, однако это только рассердило собравшихся зрителей.

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RusNewsToday24
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