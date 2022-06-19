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Кушанашвили оценил заявление Агаларова о закрытии российских кинотеатров

Кушанашвили оценил заявление Агаларова о закрытии российских кинотеатров
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал громкое заявление музыканта Эмина Агаларова о скором закрытии российских кинотеатров. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Кушанашвили отметил, что хорошо знает Агаларова. По его мнению, артист отлично воспитан и образован. 

«Парень изо всех сил камуфлирует подавленность и ярость иронией: «Будем в бетонных коробках в теннис играть”», — отреагировал журналист на слова музыканта о закрытии кинотеатров в РФ. 

Ранее исполнитель хита «Камин» рассказал, что российские кинотеатры смогут удержаться наплаву. По его мнению, площадки должны опередить за несколько месяцев Голливуд, который существует уже сто лет.

Однако вокалист не верит в перспективное будущее кинотеатром. Он указал, что вместо залов будут глухи коробки, в которых будут играть в теннис. 

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RusNewsToday24
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