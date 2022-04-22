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    Кушанашвили объяснил неудачную попытку Пугачевой «с триумфом» вернуться на большую сцену

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кушанашвили объяснил неудачную попытку Пугачевой «с триумфом» вернуться на большую сцену

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    globallookpress.com/Zamir Usmanov/Russian Look

    Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили назвал причину,
    помешавшую Алле Пугачевой триумфально вернуться на большую сцену несколько лет
    назад, передает портал Teleprogramma.pro.

    «Если бы я сейчас увидел Пугачеву, то спросил: “Почему,
    когда она вернулась на сцену, ее репертуар состоял из откровенно неудачных
    песен”. Песня “Три счастливых дня” — это какой уровень музыки.
    После нее туфту петь нельзя», — признался шоумен.

    Кушанашвили объяснил неудачную попытку Пугачевой «с триумфом» вернуться на большую сцену
    Global look press/Anton Kuzyakin

    В какой-то момент, продолжил Кушанашвили, 90% новых песен,
    которые писали для Примадонны, «оказались туфтой», но из уважения к именитым
    авторам, она все равно их исполняла. По-хорошему, считает телеведущий, всех
    этих авторов следовало бы посадить за столь некачественную работу.

    Напомним, в последний раз Алла Пугачева поднималась на
    большую сцену около трех лет назад. Тогда она дала большой сольный концерт,
    посвященный 70-летнему юбилею. Последние два месяца она вместе с супругом
    Максимом Галкиным и детьми находится в Израиле.

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