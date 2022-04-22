Кушанашвили объяснил неудачную попытку Пугачевой «с триумфом» вернуться на большую сцену

«Если бы я сейчас увидел Пугачеву, то спросил: “Почему,

когда она вернулась на сцену, ее репертуар состоял из откровенно неудачных

песен”. Песня “Три счастливых дня” — это какой уровень музыки.

После нее туфту петь нельзя», — признался шоумен.