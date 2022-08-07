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Кушанашвили назвал причину, почему Меладзе практически не выступает

Кушанашвили назвал причину, почему Меладзе практически не выступает
globallookpress.com/Vadim Tarakanov

Певец Валерий Меладзе зачастую вынужден отказываться от концертов, опасаясь, что ему придется отвечать на неудобные концерты и, в частности, про спецоперацию. По ситуации в своем YouTube-шоу «Каково?!» высказался журналист Отар Кушанашвили.

По мнению Кушанашвили, все дело в том, что Меладзе не хочет обозначить свою позицию. Тем не менее, на часть выступлений певец соглашается, чтобы обеспечить семью.

«Меладзе ездит, не позволяя себе откровенных высказываний: у него семья, ее нужно содержать, и так он ходит по краю пропасти», — подчеркнул он.

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