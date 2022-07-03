Кушанашвили намекнул на желание стать ведущим Первого канала вместо Галыгина

«Я помню, как ходил в программу на «Одноклассниках». Там какое-то шоу про анекдот ведет Вадим Галыгин. Я победил. Там нужно было побить рекорды по горячей лексике. Я побил. Галыгина, которого не было видно и слышно, теперь прочат ведущим на Первый канал. Какой-то новый проект. Мне пишут люди, почему вас не зовут. Ну, вы очень смешные. Кто меня позовет?» — задал риторический вопрос шоумен.