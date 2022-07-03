Кушанашвили намекнул на желание стать ведущим Первого канала вместо Галыгина

Шоумен Отар Кушанашвили намекнул, что был бы не против стать ведущим нового шоу на Первом канале вместо юмориста Вадима Галыгина, передает Teleprogramma.pro.
По словам журналиста, в последние годы белорусский артист был не слишком заметен. Кроме того, считает Кушанашвили, он мог бы лучше справиться с ролью телеведущего, однако шансов получить соответствующее предложение у него нет.
«Я помню, как ходил в программу на «Одноклассниках». Там какое-то шоу про анекдот ведет Вадим Галыгин. Я победил. Там нужно было побить рекорды по горячей лексике. Я побил. Галыгина, которого не было видно и слышно, теперь прочат ведущим на Первый канал. Какой-то новый проект. Мне пишут люди, почему вас не зовут. Ну, вы очень смешные. Кто меня позовет?» — задал риторический вопрос шоумен.
Ранее «Народные Новости» связались с Вадимом Галыгиным с просьбой прокомментировать слухи о новом шоу на Первом канале. Юморист отметил, что программа, где он будет ведущим, скоро выйдет на экраны, а также развеял слухи, что будет вести новый сезон «Голоса».