Кушанашвили эмоционально отреагировал на слова Разина об алкоголизме Шатунова

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал продюсера Андрея Разина за его слова об алкогольной зависимости певца Юрия Шатунова.
Во время эфира собственного YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили отреагировал на заявления Разина, который в очередной раз высказался о Шатунове. Продюсер сообщил о якобы алкогольной зависимости певца, и журналист не смог сдержать эмоции.
«Зачем, Андрей? Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь незапятнанным, незамызганным! Зачем ты это делаешь? Ты же любил этого парня как своего брата, а он любил тебя. Во что вы превратили ваши отношения? Зачем теперь плевать вдогон ему? Какие транквилизаторы? Я его, что ли, не знал? Оставьте этого парня в покое! Молитесь за оставшихся детей, которые будут помнить о нем только лучшее», — сказал он.
Напомним, до смерти исполнителя хита «Седая ночь» Разин пытался отнять у него права на песни группы «Ласковый май», а после заявил, что намерен судиться с его семьей.