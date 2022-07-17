Кушанашвили эмоционально отреагировал на слова Разина об алкоголизме Шатунова

«Зачем, Андрей? Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь незапятнанным, незамызганным! Зачем ты это делаешь? Ты же любил этого парня как своего брата, а он любил тебя. Во что вы превратили ваши отношения? Зачем теперь плевать вдогон ему? Какие транквилизаторы? Я его, что ли, не знал? Оставьте этого парня в покое! Молитесь за оставшихся детей, которые будут помнить о нем только лучшее», — сказал он.