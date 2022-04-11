Куряне получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

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Пять проектов
из Курской области стали победителями первого конкурса Президентского фонда
культурных инициатив.
Одним их
проектов-победителей была символ-опера «Александр Невский» благотворительного
фонда поддержки культуры и искусства Сергея Проскурина. Из 10 миллионов рублей,
требующихся для постановки оперы, 6 миллионов рублей составит грантовая
поддержка со стороны Президентского фонда, сообщает «Курская
правда».
Около 3
миллионов рублей получил проект инклюзивной гончарной мастерской «Курский
изразец» некоммерческой организации «Дышим вместе». Почти полмиллиона рублей было
выделено предпринимателю Борису Барламову на издание сборников стихов,
рассказов и фотографий современных курских авторов «Горжусь тобой, мой край
родной (на пути к 1000-летию Курска)».
Такая же поддержка оказана создателям креативного
пространства «Асеевский Balkon» в Асеевке, почти 700 тысяч рублей получил
«Международный фестиваль народной куклы «Doll festival: культурный код в
национальной кукле». Всего курские проекты получат гранты на общую сумму 10,5
миллиона рублей.