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    Куряне получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Пять проектов
    из Курской области стали победителями первого конкурса Президентского фонда
    культурных инициатив.

    Одним их
    проектов-победителей была символ-опера «Александр Невский» благотворительного
    фонда поддержки культуры и искусства Сергея Проскурина. Из 10 миллионов рублей,
    требующихся для постановки оперы, 6 миллионов рублей составит грантовая
    поддержка со стороны Президентского фонда, сообщает «Курская
    правда»    .

    Около 3
    миллионов рублей получил проект инклюзивной гончарной мастерской «Курский
    изразец» некоммерческой организации «Дышим вместе». Почти полмиллиона рублей было
    выделено предпринимателю Борису Барламову на издание сборников стихов,
    рассказов и фотографий современных курских авторов «Горжусь тобой, мой край
    родной (на пути к 1000-летию Курска)».

    Такая же поддержка оказана создателям креативного
    пространства «Асеевский Balkon» в Асеевке, почти 700 тысяч рублей получил
    «Международный фестиваль народной куклы «Doll festival: культурный код в
    национальной кукле». Всего курские проекты получат гранты на общую сумму 10,5
    миллиона рублей.

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