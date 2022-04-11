Куряне получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Около 3

миллионов рублей получил проект инклюзивной гончарной мастерской «Курский

изразец» некоммерческой организации «Дышим вместе». Почти полмиллиона рублей было

выделено предпринимателю Борису Барламову на издание сборников стихов,

рассказов и фотографий современных курских авторов «Горжусь тобой, мой край

родной (на пути к 1000-летию Курска)».