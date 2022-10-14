Курский ветеран ВОВ Щербаков обратился к участникам СВО

По словам ветерана, никто из его поколения не мог себе представить, что опять нужно будет побеждать фашизм, который отравил своим ядом теперь уже братскую Украину. Пожилой полковник отметил, что российские солдаты решают сейчас не только задачи победы в специальной военной операции, но и вообще отстаивают существование Российской Федерации в дальнейшей перспективе. Почетный гражданин Курска пожелал командирам удачи и, чтобы они, победив врага, смогли вернуть всех призывников к Новому году целыми и невредимыми.