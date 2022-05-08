Курс российской валюты к осени будет колебаться в диапазоне 75–82 рублей за доллар

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Курс российской валюты к началу осени может существенно просесть и установиться в коридоре от 75 до 82 рублей за доллар. Такой консенсус-прогноз дали «Известиям» более десяти экспертов из ведущих финансовых институтов.
На ослабление рубля будет влиять обострение геополитической ситуации, постепенное снятие валютных ограничений, введенных Центробанком, а также восстановление импортных поставок и логистических цепочек. Важным фактором также станет невыгодность сильного рубля для государственного бюджета.
В летние месяцы денежная единица России, скорее всего, останется на текущих значениях и даже протестирует диапазон 62–60 единиц за доллар. Однако смягчение регуляторных мер и риторика политиков способны привести к кардинальному изменению ситуации.