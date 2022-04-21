Курс евро упал до 80 рублей впервые с 8 апреля

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Стоимость европейской валюты на торгах Московской биржи впервые с 8 апреля достигла 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс евро в ходе сессии рухнул на 1,5 руб. и составил 80,4 рубля за единицу. Курс доллара в то же время продемонстрировал падение на 1,67 рубля — до 74,74 рубля.
Рубль рекордно обрушился на фоне западных санкций, введенных из-за проведения специальной военной операции на Украине. Москва начала ее 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации украинских территорий в ответ на просьбы о помощи руководителей республик Донбасса.
Не стоит недооценивать российские деньги, так как, несмотря на санкционное давление со стороны Запада, валюта стабилизируется. На это обратил внимание вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, передает «ФедералПресс».