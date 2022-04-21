Курс евро на торгах Мосбиржи упал до 79 рублей

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Курс евро продолжает падать в ходе торгов Мосбиржи и снизился до
уровня 79 рублей, это минимум, зафиксированный с 8 апреля.
Торги в
четверг, 21 апреля, открылись с незначительного роста евро, после чего валюта
снова начала «проседать» в цене.
С 21 февраля курсы евро и доллара по отношению к рублю были нестабильны из-за сложной геополитической ситуации, вызванной началом
спецоперации РФ на Украине. Но к началу апреля рубль начал стремительно возвращаться
на прежние позиции. Эксперты связывают этот успех с решением Москвы о переводе ряда иностранных заказчиков на рублевые схемы оплаты газовых поставок.
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