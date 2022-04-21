Курс евро на торгах Мосбиржи упал до 79 рублей

С 21 февраля курсы евро и доллара по отношению к рублю были нестабильны из-за сложной геополитической ситуации, вызванной началом

спецоперации РФ на Украине. Но к началу апреля рубль начал стремительно возвращаться

на прежние позиции. Эксперты связывают этот успех с решением Москвы о переводе ряда иностранных заказчиков на рублевые схемы оплаты газовых поставок.