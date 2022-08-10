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Курорты Крыма продолжают работать в обычном режиме после ЧП на аэродроме

Курорты Крыма продолжают работать в обычном режиме после ЧП на аэродроме
globallookpress.com/Server Amzayev/Russian Look

Курортный сезон в Крыму продолжается, отели и пляжи работают в обычном режиме, несмотря на ЧП на аэродроме в Сакском районе. Об этом заявили в министерстве курортов и туризма республики.

По данным ведомства, обстановка в регионе спокойная, проблем на вокзалах и трассах не наблюдается. При этом никто из туристов, отдыхающих в районе Новофедоровки, не пострадал после произошедшего накануне.

«Курортный сезон на территории Крыма продолжается. Все отели и пляжи республики в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова», — заявили представители регионального министерства.

Путешественникам доступны все пляжи западного Крыма, в том числе в Сакском районе и Евпатории. Пляжи, кафе и прокаты в Новофедоровке также продолжают работать в прежнем режиме.

Крым курорты туристы чп
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