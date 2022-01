Классическое сочетание куриного мяса и сочного ананаса встречается во многих рецептах. Чаще всего это салаты или начинка для пиццы. Я же предлагаю вам немного расширить границы привычного и попробовать кое-что новое. Курица с ананасами в таком исполнении точно не покажется скучной и банальной.

В первую очередь достойна внимания оригинальная подача. Гости будут в восторге от одного вида, а когда попробуют, и вовсе искупают вас в комплиментах. Есть и те, кто не слишком любят подобное сочетание. Поверьте, в итоге даже они оценят ваши кулинарные творения.

Как приготовить курицу с ананасами

Курица в ананасе

Это так называемое мясо по-французски в абсолютно новом виде. Готовить и подавать мы его будем прямо в ананасе. Выбирайте крупный и спелый фрукт продолговатой формы, желательно пузатенький. Курица в ананасе может стать полноценным основным блюдом или закуской. Мясо получается невероятно сочным, с приятным ананасовым ароматом.

Ингредиенты

1 большой ананас

1 крупное куриное филе или 2 поменьше

150 г твердого сыра

1–2 помидора

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Помойте и обсушите филе, нарежьте его ломтиками толщиной 0,5–0,7 см. Сложите кусочки в миску, посолите, поперчите и перемешайте. Нарежьте помидоры полукольцами. Ананас разрежьте вдоль на две половины вместе с хвостиком. Аккуратно вырежьте по краю середину сплошным куском и разделите его на ломтики прямо внутри фрукта. Затем извлеките. Самые крупные и красивые кусочки разрежьт вдоль, чтобы их толщина составляла 0,5 см. На дно половинок ананаса положите по 2–3 кусочка мяса. Остальные ингредиенты для начинки выложите гармошкой, чередуя курицу, помидор и ананас. Начинаться и заканчиваться гармошка должна куриным филе. Заверните половинки фаршированного ананаса в фольгу так, чтобы прикрыть сам фрукт. Начинка должна остаться открытой. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 30–40 минут. Достаньте ананасовые формы из духовки, посыпьте начинку тертым на мелкой терке сыром и верните обратно еще на 5 минут. Подавайте горячим прямо в ананасе.

Курица с ананасами в тесте

Этот рецепт подойдет для любых случаев, будь то праздник, или перекус в дорогу. Также мешочки с курицей и ананасом станут хорошим дополнением к первым блюдам.

Ингредиенты

600 г куриной грудки

250 г консервированных ананасов

100 г твердого сыра

300 г сметаны

2 зуб. чеснока

1 ч. л. укропа

350 г пшеничной муки

1 яйцо

200 г сливочного масла

1 ч. л. разрыхлителя

1–2 ч. л. кунжута

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Чтобы приготовить тесто, смешайте муку, разрыхлитель, соль и перец, 100 г сметаны и растопленное сливочное масло,. Оставьте его на 30–40 минут. Куриную грудку разрежьте на небольшие пластины и отбейте, накрыв пищевой пленкой. В небольшой емкости смешайте оставшуюся сметану, измельченный укроп, натертый на мелкой терке сыр, чеснок и специи. Тесто разделите на части и раскатайте в лепешки. Смажьте центр лепешки соусом, в каждую положите кусочек куриной грудки, немного соуса сверху, затем колечко ананаса и еще один кусочек мяса. Смажьте курицу соусом, соберите края теста к центру и сформируйте мешочки. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте каждый взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте заготовки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30–40 минут.

Если вы решили устроить пир для небольшой компании, мясо в ананасе можно приготовить порционно. Для этого купите несколько небольших фруктов, они послужат персональными тарелками. Главное — правильно преподнести идею. А вам будет меньше мороки с грязной посудой.

The post Курица с ананасами appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!