Классическое сочетание куриного мяса и сочного ананаса встречается во многих рецептах. Чаще всего это салаты или начинка для пиццы. Я же предлагаю вам немного расширить границы привычного и попробовать кое-что новое. Курица с ананасами в таком исполнении точно не покажется скучной и банальной.
В первую очередь достойна внимания оригинальная подача. Гости будут в восторге от одного вида, а когда попробуют, и вовсе искупают вас в комплиментах. Есть и те, кто не слишком любят подобное сочетание. Поверьте, в итоге даже они оценят ваши кулинарные творения.
Как приготовить курицу с ананасами
Курица в ананасе
Это так называемое мясо по-французски в абсолютно новом виде. Готовить и подавать мы его будем прямо в ананасе. Выбирайте крупный и спелый фрукт продолговатой формы, желательно пузатенький. Курица в ананасе может стать полноценным основным блюдом или закуской. Мясо получается невероятно сочным, с приятным ананасовым ароматом.
Ингредиенты
- 1 большой ананас
- 1 крупное куриное филе или 2 поменьше
- 150 г твердого сыра
- 1–2 помидора
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Помойте и обсушите филе, нарежьте его ломтиками толщиной 0,5–0,7 см. Сложите кусочки в миску, посолите, поперчите и перемешайте.
- Нарежьте помидоры полукольцами. Ананас разрежьте вдоль на две половины вместе с хвостиком.
- Аккуратно вырежьте по краю середину сплошным куском и разделите его на ломтики прямо внутри фрукта. Затем извлеките. Самые крупные и красивые кусочки разрежьт вдоль, чтобы их толщина составляла 0,5 см.
- На дно половинок ананаса положите по 2–3 кусочка мяса. Остальные ингредиенты для начинки выложите гармошкой, чередуя курицу, помидор и ананас. Начинаться и заканчиваться гармошка должна куриным филе.
- Заверните половинки фаршированного ананаса в фольгу так, чтобы прикрыть сам фрукт. Начинка должна остаться открытой. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 30–40 минут.
- Достаньте ананасовые формы из духовки, посыпьте начинку тертым на мелкой терке сыром и верните обратно еще на 5 минут. Подавайте горячим прямо в ананасе.
Курица с ананасами в тесте
Этот рецепт подойдет для любых случаев, будь то праздник, или перекус в дорогу. Также мешочки с курицей и ананасом станут хорошим дополнением к первым блюдам.
Ингредиенты
- 600 г куриной грудки
- 250 г консервированных ананасов
- 100 г твердого сыра
- 300 г сметаны
- 2 зуб. чеснока
- 1 ч. л. укропа
- 350 г пшеничной муки
- 1 яйцо
- 200 г сливочного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1–2 ч. л. кунжута
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Чтобы приготовить тесто, смешайте муку, разрыхлитель, соль и перец, 100 г сметаны и растопленное сливочное масло,. Оставьте его на 30–40 минут.
- Куриную грудку разрежьте на небольшие пластины и отбейте, накрыв пищевой пленкой.
- В небольшой емкости смешайте оставшуюся сметану, измельченный укроп, натертый на мелкой терке сыр, чеснок и специи.
- Тесто разделите на части и раскатайте в лепешки. Смажьте центр лепешки соусом, в каждую положите кусочек куриной грудки, немного соуса сверху, затем колечко ананаса и еще один кусочек мяса.
- Смажьте курицу соусом, соберите края теста к центру и сформируйте мешочки.
- Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте каждый взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте заготовки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30–40 минут.
Если вы решили устроить пир для небольшой компании, мясо в ананасе можно приготовить порционно. Для этого купите несколько небольших фруктов, они послужат персональными тарелками. Главное — правильно преподнести идею. А вам будет меньше мороки с грязной посудой.
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