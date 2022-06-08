курьеры «Яндекс Еды» и «Лавки» смогут получить деньги на время болезни

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Команда Яндекса объявила хорошую новость для курьеров своих сервисов — они смогут получить страховые выплаты в случае болезни.

Как сообщили в пресс-службе, Яндекс расширяет программу поддержки курьеров, которые сотрудничают с «Едой» и «Лавкой», — и теперь будет компенсировать самозанятым курьерам-партнёрам полную стоимость полиса добровольного страхования на случай болезни.

Такая страховка позволяет курьеру получить денежную выплату, если он простудился или, например, травмировался. По задумке, финансово поддержит партнёров, когда они вынужденно не смогут заниматься доставкой.

В «Яндекс Еде» уже тестировали в нескольких регионах компенсацию полисов добровольного страхования, а теперь сервис запустил эту программу для курьеров-партнёров по всей России. Получить компенсации страхового полиса смогут также те, кто помогает доставлять заказы из «Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге.

Возместить полную стоимость полиса могут самозанятые курьеры, которые проводят определённое количество часов в месяц на доставках и не нарушают стандарты сервисов Яндекса. Для этого им необходимо купить полис на сайте страховой компании, выполнить условия получения компенсации, после чего в начале следующего месяца им на карту вернется полная стоимость страховки. В случае болезни выплата по страховому полису зависит от региона и составляет от 500 до 1000 рублей за каждый день, пока человек нездоров. При травме в свободное от доставки время страховая сумма зависит от тяжести повреждения и может достигать 2 млн рублей.