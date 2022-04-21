    В тренде

    Курьер избил архитектора и бизнесмена Адама Деги в центре Петербурга

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Курьер избил архитектора и бизнесмена Адама Деги в центре Петербурга

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    На набережной реки Фонтанка произошло нападение на бизнесмена
    и архитектора Адама Деги. Версия об аварии не подтвердилась.

    Согласно последним данным, коммерсанта избил курьер.
    Пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу. Правоохранители задержали
    злоумышленника. Ранее была информация, что предпринимателя сбил водитель
    самоката.

    Недавно
    в Нижнем Новгороде пострадал руководитель службы безопасности городского метро.
    Мужчина устроил дебош, отказавшись платить таксисту. Пассажира избил в итоге
    сотрудник правоохранительных органов.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »