Курьер избил архитектора и бизнесмена Адама Деги в центре Петербурга

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На набережной реки Фонтанка произошло нападение на бизнесмена
и архитектора Адама Деги. Версия об аварии не подтвердилась.
Согласно последним данным, коммерсанта избил курьер.
Пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу. Правоохранители задержали
злоумышленника. Ранее была информация, что предпринимателя сбил водитель
самоката.
Недавно
в Нижнем Новгороде пострадал руководитель службы безопасности городского метро.
Мужчина устроил дебош, отказавшись платить таксисту. Пассажира избил в итоге
сотрудник правоохранительных органов.
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