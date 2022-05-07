Курбана Омарова рассмешил вид рассуждающего о русских людях Макаревича

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Бывший супруг ведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров посмеялся над располневший лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем.
Предприниматель поделился в Telegram видео с музыкантом, на котором тот размышляет о чертах истинно русского человека. По его мнению, это понятие до сих пор носит условный характер.
Омаров обратил внимание не на слова Макаревича, а на его внешний вид. Артист после переезда в Израиль выглядит обрюзгшим.
«Кто Макаревича так откормил? Закройте в Израиле тоже “Макдаки”. Ему бы морковку грызть подошло», — написал бизнесмен.
Сейчас певец вместе с женой Эйнат Кляйн и новорожденным сыном Эйтаном проживает в Израиле. Музыкант регулярно критикует Россию и негативно отзывается о ее гражданах. Многие коллеги считают Макаревича откровенным русофобом.