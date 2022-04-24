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    Курбан Омаров жестко высказался о Максиме Галкине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Курбан Омаров жестко высказался о Максиме Галкине

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    Бизнесмен Курбан Омаров раскритиковал телеведущего Максима Галкина за жалобы на потерю рекламных контрактов.

    Галкин почти два месяца живет в Израиле вместе со своей семьей. Юморист периодически выходит на связь, чтобы оправдаться за свое длительное путешествие за границу. Кроме того, он объявил о скором туре по стране, так как потерял возможность заработка на родине.

    Артист заявил, что из-за запрета его лица на телевидении, он потерял все рекламные контракты. Омаров ответил Галкину на это в грубой манере.

    «Я бы вообще его разбил, пока идет реклама», — жестко высказался бизнесмен в своем Telegram-канале.

    Галкин уехал к Мертвому морю вместе с певицей Аллой Пугачевой и их несовершеннолетними детьми. Артистка выходила на связь вскоре после отъезда за границу и обещала вернуться после отпуска. По всей видимости, знаменитое семейство не торопится прилетать в Россию.

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