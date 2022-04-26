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    Курбан Омаров предложил Украине забрать осудившего Россию Максима Галкина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Курбан Омаров предложил Украине забрать осудившего Россию Максима Галкина

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    prt scr youtube.com/Super

    Бизнесмен Курбан Омаров предложил Киеву забрать к себе юмориста Максима Галкина, который резко высказался о России.

    Супруг певицы Аллы Пугачевой записал новое видеообращение, в котором вновь осудил родную страну. Однако пылкая речь понравилась украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).

    Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной предложил украинцу сделать Галкина своим земляком и забрать на свою родину. Омаров напомнил, что в настоящий момент юморист находится в Израиле и скоро ему понадобятся деньги.

    «Не век же ему сидеть в этом Израиле. Деньги ведь скоро могут и закончиться. Без концертов в России и работы на Первом канале. Но есть подозрение, что он к вам не поедет», — написал он в Telegram-канале.  

    Максим Галкин вместе с семьей покинул Россию вскоре после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Юморист регулярно критикует страну, записывая видеообращения.

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