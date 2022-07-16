“Купола” Виктории Шеляговой, “отпускной” Райан Гослинг и Оксана Самойлова в Эрмитаже: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Полина Аскери и Божена Рынска

Всю неделю наши герои исправно наряжались, мы подмечали самые яркие и обсуждаемые образы, а теперь пришло время их обсудить. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала 11 модных выходов, которые не должны остаться без наших комментариев.

Победу в конкурсе на перевоплощение недели можно отдать Лили Джеймс. Актриса, которая недавно достоверно вжилась в роль секс-символа 90-х Памелы Андерсон, на этот раз изменила свою внешность ради новой кампании Versace. В жгучей брюнетке с выбеленными бровями Лили, действительно, узнаешь не сразу, но кадры получились, безусловно, эффектные, а Донателла Версаче с восторгом отозвалась о таланте актрисы.

Лили Джеймс Лили Джеймс и Донателла Версаче

Сама Донателла, как известно, своему фирменному имиджу не изменяет, и он стал уже своеобразным элементом поп-культуры. Образ Донателлы вдохновил студента Parsons на создание платья-портрета в ее честь: лиф с изображением дизайнера обрамлен платиновыми волосами. Сама Версаче это платье видела вживую и, кажется, осталась довольна, сказав, что в моде всегда должно быть место веселью и юмору, а если относиться ко всему слишком серьезно, то хорошей моды не получится.

Модель в платье “Донателла Версаче”

Разве что Эллочка-людоедка, вечно догоняющая проклятую Вандербильдиху, могла бы понять страдания Оксаны Самойловой, которой пришлось покинуть пляж и отправиться в музей. По невероятному совпадению сразу после того, как в Лувр сходила Ким Кардашьян. Ким с семьей разрешили посетить музей ранним утром до открытия — Самойлова поспешила рассказать своим подписчикам, что и ей с Джиганом и детьми сделали раннее открытие в Эрмитаже.

В закрытый Эрмитаж можно хоть ночью ВИП-превью организовать — есть такая опция, реализует широко известный в узких кругах экс-сотрудник глянца и бонвиван, стоит это удовольствие что-то около 80 тысяч рублей,

— прокомментировали эту тягу к прекрасному в телеграм-канале “Антиглянец”.

Саму Оксану, впрочем, похоже, больше тянуло на фотосессию — Эрмитаж послужил скромным “аксессуаром”, который ей “идет”.

Оксана Самойлова

Ана де Армас на этой неделе отличилась ярким выходом на красную ковровую дорожку на премьере своего нового фильма “Серый человек”, который актриса сейчас активно промоутирует. На публике Ана появилась в платье Louis Vuitton — актрису бренд “обхаживет” давно, на показах она была постоянной гостьей. Вот только подругам марки часто можно лишь посочувствовать. Наряды от Николя Гескьера часто могут “вывозить” лишь привыкшие ко всякому модели — уж слишком странными и причудливыми они бывают. Вот и сейчас казалось, что между ног Аны существует то ли портал на дачную веранду, то ли проход к замку Рапунцель, скрытый за зарослями плюща.

Ана де Армас

Ольга Карпуть в платье Blumarine на яхте на этой неделе поддерживала тренд “барбикор”, впрочем, в телеграме шепчутся, что это попытка хоть как-то разжечь интерес к коллекции.

Все вещи в жизни смотрятся дешево, да и качество материалов тоже не фонтан. При этом ценник не малый, данное платье — около 80 тысяч. Почти вся закупка зависла на рейлах КМ20,

— написали к телеграм-канале “Модные хроники злой киски”.

Ольга Карпуть

Ксения Соловьева, которую иногда пытаются уколоть за слишком несмелый личный стиль и любовь к базовому гардеробу (в последнее время чаще всего в светской хронике мы видим Ксению в серо-черном жакете), на этой неделе вышла из зоны комфорта прямиком на территорию неизменно вызывающего споры “леопарда”. Ярко-красная помада в дополнение — контрольный во всех критиков.

Ксения Соловьева

Если Филипп Киркоров недавно объявил бойкот Dolce & Gabbana, заявив, что “они ведут себя в нашей стране неправильно”, то Викторию Шелягову “отмена” российских покупателей со стороны западных брендов не расстроила. Очередной показ итальянской марки светская дама не пропустила и, видимо, решила блистать там сразу за двоих. Самым ярким стал образ с “куполами” на плечах — не иначе как за “ходки” в первый ряд показов тяжелого люкса.

Виктория Шелягова

Ксения Чилингарова в таком образе решила порассуждать о том, за что она любит моду. Судя по фото, за то, чтобы надеть все лучшее сразу. В условиях санкций в сегменте люксового шопинга, впрочем, фото подойдет и для мема “Когда сделала Union Pay в Узбекистане”.

Ксения Чилингарова

Без шуток трудно пройти и мимо нового наряда Райана Гослинга — актер недавно уже стал героем мемов из-за первого фото в образе Кена. Ну а в этом костюме с гавайской рубашкой Gucci Райан просто воплощает настроение, когда вечером уже отпуск и самолет на курорт, но днем еще надо поработать в офисе.

Райан Гослинг

Альтернативная подпись просится и к совместной фотографии Полины Аскери и Божены Рынски с празднования дня рождения первой. То ли выпускница (возможно, остававшаяся на второй год) фотографируется с завучем на последнем звонке, то ли подружка невесты надеется, что чья-то дальняя родственница не присядет ей сейчас на уши с житейскими мудростями.

Полина Аскери и Божена Рынска

Ну а Эрика Кикнадзе показывает всем нам, как стоит врываться в выходные. Берем на заметку к следующей пятнице.

Эрика Кикнадзе

Образ недели