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    Купленная в интернете граната взорвалась в руках у 16-летнего подростка в Петербурге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    https://pixabay.com/

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    https://pixabay.com/

    Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента, при
    котором пострадал 16-летний юноша. В его руках взорвалась граната. Об этом
    сообщает 78.ru
    со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Происшествие случилось на улице Бадаева. Студент
    Градостроительного колледжа выдернул чеку из гранаты, предназначенной для игры
    в страйкбол. Ее молодой человек приобрел несколько месяцев назад в Сети.

    Пострадавшего госпитализировали. У него
    диагностировали баротравму, множественные ссадины груди, шеи, ладоней и бедер.
    Состояние пациента оценивается как средней тяжести. Медики оказывают ему
    необходимую помощь.

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