Купленная в интернете граната взорвалась в руках у 16-летнего подростка в Петербурге

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Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента, при
котором пострадал 16-летний юноша. В его руках взорвалась граната. Об этом
сообщает 78.ru
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось на улице Бадаева. Студент
Градостроительного колледжа выдернул чеку из гранаты, предназначенной для игры
в страйкбол. Ее молодой человек приобрел несколько месяцев назад в Сети.
Пострадавшего госпитализировали. У него
диагностировали баротравму, множественные ссадины груди, шеи, ладоней и бедер.
Состояние пациента оценивается как средней тяжести. Медики оказывают ему
необходимую помощь.
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