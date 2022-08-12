Купить российский электрический седан Evolute i-Pro смогут все желающие. Цена с госсубсидией – около 2 миллионов рублей

Представители компании «Моторинвест» опровергли появившиеся вчера данные о том, что электрический седан Evolute i-Pro будет продаваться исключительно юридическим лицам — преимущественно для работы в такси. «И частным лицам, и корпоративным клиентам, включая таксопарки, каршеринги и т.д.», — заверили в Evolute, отвечая на соответствующий вопрос.





Также в «Моторинвест» заявили, что что именно i-Pro первым пойдет в серию. Ранее компания сообщила, что Одобрение типа получено на кроссовер i-Joy — и было логично думать, что именно он первым пойдет в серию. Но сейчас, по сути, эти предположения опровергнуты — производство российских электромобилей Evolute начнется именно с седана i-Pro.

А какова же будет цена новинки? «Планируемая РРЦ [Рекомендованная розничная цена] будет менее 3 млн рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тысяч рублей. Таким образом планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 млн рублей», — подчеркнули в Evolute. Таким образом, электрический Evolute i-Pro может оказаться даже дешевле Vesta NG, которую некоторые дилеры продают и за 2,5 миллиона рублей.

Официальная премьера и бренда, и первых моделей Evolute состоится в конце августа, она пройдет в онлайновом формате.