Купить «ничего» на аукционе за три недели до анонса. Nothing Phone (1) появится на аукционе StockX через несколько дней

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Весьма оригинальный внешне смартфон Nothing Phone (1) будет полноценно представлен 12 июля. Но уже через несколько дней самые нетерпеливые получат возможность приобрести аппарат ещё до релиза.





Компания решила устроить аукцион, где продаст 100 смартфонов. Для этой цели она заключила сотрудничество со StockX. Поучаствовать смогут только те, кто имеет учётную запись StockX.

Судя по всему, продавать отдельно каждый смартфон не будут. Вместо этого аппараты просто достанутся тем 100 участникам, которые сделают самые высокие ставки. Учитывая юность бренда, вряд ли стоит ожидать каких-то сверхвысоких ставок, но посмотреть на результаты аукциона будет интересно. Возможно, как раз для аукциона производитель заодно раскроет все характеристики.