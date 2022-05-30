Культурно-выставочный центр Владимиро-Суздальского музея-заповедника откроется 1 июня

Торжественное открытие нового Культурно-выставочного центра Владимиро-Суздальского музея-заповедника состоится 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира в павильоне «Галера».
Как пишет издание «Владимирские ведомости», в 60-е-90-е годы минувшего века «Галеру» можно было назвать павильоном «владимирского ВДНХ». Тут проводились масштабные культурные события и выставки.
В первый день лета в 15 часов владимирцы и гости города смогут побывать на концерте-экскурсии об истории Центрального парка. А также будут иметь возможность увидеть экспозицию, посвященную знаковым моментам истории России – от Смуты до наших дней. Выставка из 29 полотен проводится в рамках международного форума «Золотой Витязь».
Посетить данную экспозицию можно будет в течение всего месяца, до 1 июля. Отныне «Галера» снова станет активным местом для мастер-классов и творческих встреч, отметили в ВСМЗ.