Культурно-выставочный центр Владимиро-Суздальского музея-заповедника откроется 1 июня

В первый день лета в 15 часов владимирцы и гости города смогут побывать на концерте-экскурсии об истории Центрального парка. А также будут иметь возможность увидеть экспозицию, посвященную знаковым моментам истории России – от Смуты до наших дней. Выставка из 29 полотен проводится в рамках международного форума «Золотой Витязь».