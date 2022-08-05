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Культовый бренд, 1000 мА•ч, фонарик, 4G и даже камера при цене 21 доллар. Представлено новое поколение Nokia 110 4G

Культовый бренд, 1000 мА•ч, фонарик, 4G и даже камера при цене 21 доллар. Представлено новое поколение Nokia 110 4G

Рынок сверхдешёвых кнопочных мобильных телефонов пополнился моделью Nokia 110 4G (2022). Это очередное поколение базового телефона Nokia. 


Стоит новинка всего около 21 доллара. Пока телефон вышел только в Индии. Основная его особенность присутствует в названии: телефон поддерживает сети четвёртого поколения. В остальном это самый обычный дешёвый телефон. 

Культовый бренд, 1000 мА•ч, фонарик, 4G и даже камера при цене 21 доллар. Представлено новое поколение Nokia 110 4G

У него есть два слота для карт SIM, функция автоматической записи разговоров, слот microSD, FM-радио, набор классических игр и даже камера, хотя её разрешение составляет всего 0,3 Мп. Аккумулятор ёмкостью 1000 мА•ч должен обеспечивать автономность на уровне месяца. А ещё тут есть фонарик.  

Nokia
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