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Культ денег, люди без лиц, Рената Литвинова и Канье Уэст среди гостей: как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке

Культ денег, люди без лиц, Рената Литвинова и Канье Уэст среди гостей: как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке

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Показ Balenciaga

Латексные маски на лицах, Канье Уэст и Рената Литвинова среди гостей, множество мемов — рассказываем, как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке.

Показ Balenciaga

В воскресенье новую коллекцию Balenciaga представили прямо в здании NYSE — Нью-Йоркской фондовой биржи. Это не просто крупнейшая американская биржа, но и знаковое место Уолл-Стрит и в целом некий символ финансовой индустрии. Необычный выбор локации креативный директор бренда Демна Гвасалия объяснил тем, что “хорошо это или нет, но Америка помешана на деньгах”, а они являют собой “самый большой фетиш в мире”.

Приглашения, которые получили в числе прочих Канье Уэст, Хлоя Севиньи, Анна Винтур, Фаррелл Уильямс, Megan Thee Stallion, Марк Джейкобс, Кэндис Свейнпол и другие звездные гости, были выполнены в виде пачек стодолларовых купюр. При ближайшем рассмотрении на них можно было увидеть текст с датой и местом показа. По информации сайта Hypebeast, для максимального эффекта приглашения даже пропитали запахом настоящих банкнот.

Пригласительные на показ Balenciaga
Пригласительные на показ Balenciaga

Элтон Мейсон и Megan Thee Stallion
Элтон Мейсон и Megan Thee Stallion

Синиша Макович и Хлоя Севиньи
Синиша Макович и Хлоя Севиньи

Кэндис Свейнпол и Фай Хадра
Кэндис Свейнпол и Фай Хадра

Тему фетиша, упомянутую Демной, поддержали черные латексные костюмы моделей с масками, полностью закрывающими лица, — еще и в знак того, что, по словам дизайнера, сегодняшняя мода “стирает личность”:

Все стараются угнаться за трендом и в итоге выглядят одинаково,

— говорит Гвасалия.

Поклонница бренда и подруга Гвасалии Рената Литвинова, которая была на показе, метафору оценила:

Откуда вы — без лиц и, как пришельцы — люди будущего — столько дистанции и недоступности, пожалуй, Дэмна не демонстрировал никогда — отрешенность, холод гор, показ наоборот, от красоты в спортивную униформу, улыбку уже не разглядеть на лице, только горькая ирония, безупречные вытянутые силуэты пришельцев, любимый черный показ, как приговор. Счастье быть художником и — превращать “мир моды” в высказывание, моделей — в арт-объекты — и всегда достигать цели (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала актриса в инстаграме*.

Рената Литвинова перед показом Balenciaga
Рената Литвинова перед показом Balenciaga

Сама коллекция Resort 2023 выдержана преимущественно в черном. Первая ее часть — новая линия demi-couture под названием Garde-Robe: костюмы, шелковые плащи, блузки с объемными бантами, кожаные тренчи. Дизайнер говорит, что это “элегантная, классическая одежда”, сильно отличающаяся от того, что обычно предлагает бренд.

Показ Balenciaga
Показ Balenciaga

Показ Balenciaga

Показ Balenciaga

Для многих это был духовный опыт: паломничество к дому (Balenciaga) на священную фэшн-церемонию (дефиле) в храме финансов (Нью-йоркская биржа). Зрители заняли места трейдеров, чтобы стать свидетелями бунтарского, бескомпромиссного, агрессивного шоу моделей в масках и увидеть коллекцию, которая стала воплощением крутости,

— охарактеризовал шоу Дерек Бласберг.

Во второй части показа представили коллаборацию Balenciaga с adidas: сюда вошли олимпийки, спортивные костюмы, футболки-оверсайз, кроссовки, шорты, рюкзаки — все в духе 90-х — нулевых, с узнаваемыми полосками adidas и надписью Balenciaga. Слухи об этом сотрудничестве ходили давно, но официально подтвердились только на вчерашнем шоу. Сам создатель коллекции на мероприятии появился в черном спортивном костюме — и тоже с закрытым лицом.

Канье Уэстр и Демна Гвасалия
Канье Уэстр и Демна Гвасалия

Демна Гвасалия и Дерек Бласберг
Демна Гвасалия и Дерек Бласберг

Показ Balenciaga

Показ Balenciaga

Показ Balenciaga

Показ Balenciaga

Показ Balenciaga

Дефиле уже породило множество мемов — из-за  необычной походки моделей и эксцентричных нарядов.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ)

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