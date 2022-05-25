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Кулеба: у Украины нет условий для продолжения переговоров с Россией

Кулеба: у Украины нет условий для продолжения переговоров с Россией
Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

Киев не имеет «предварительных условий», чтобы возобновить дипломатические переговоры с Москвой. Это заявление сделал глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил о готовности провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако во время переговоров политики должны обсуждать лишь вопросы о прекращении боевых действий.

Кулеба во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе подчеркнул, что украинцам эмоционально тяжело вести переговоры с российскими дипломатами. Однако, по его словам, Киев готов контролировать собственные эмоции, «если это поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны».

Украинские националисты ранее обстреляли село в Белгородской области. В результате инцидента пострадал один человек, передает телеканал «360».

Зеленский Кулеба МИД Путин Украина
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