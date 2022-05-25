Кулеба: у Украины нет условий для продолжения переговоров с Россией

Кулеба во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе подчеркнул, что украинцам эмоционально тяжело вести переговоры с российскими дипломатами. Однако, по его словам, Киев готов контролировать собственные эмоции, «если это поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны».