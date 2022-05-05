Кулеба призвал снабдить армию Украины западными РСЗО и современными танками

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо пополнить арсенал реактивными системами залпового огня (РСЗО) и современными танками западного образца. Соответствующий призыв озвучил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу SkyNews.
Глава МИД обратил внимание, что в данный момент Киев нуждается в поставках танков из Великобритании. По словам Кулебы, украинской стороне необходима всеобъемлющая программа перехода от советской программы к оружейным стандартам НАТО.
«Наиболее острая необходимость сейчас в реактивных системах залпового огня. Нам также нужны танки, но это больше не должны быть старые советские танки. Нам нужны западные танки», — сказал высокопоставленный дипломат.
Три дня назад Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили в том числе сроки возвращения дипломатов в Киев.