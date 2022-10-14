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Кулеба признался пранкерам, что взрывы в Белгороде и Крыму организовал Киев

Кулеба признался пранкерам, что взрывы в Белгороде и Крыму организовал Киев
Global Look Press | IMAGO/Chris Emil Janssen

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, признавшись, что официальный Киев несет ответственность за взрывы в Крыму и Белгороде.

Видеозапись розыгрыша украинского министра опубликована на Rutube-канале Владимира Кузнецова и Алексея Столярова.

Они разыграли главу МИД Украины, представившись ему бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

«Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», – признался он.

Вместе с этим Кулеба добавил, что предоставленных странами коллективного Запада Украины должно хватить до конца текущего года.

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RusNewsToday24
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