Кулеба признался пранкерам, что взрывы в Белгороде и Крыму организовал Киев

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, признавшись, что официальный Киев несет ответственность за взрывы в Крыму и Белгороде.
Видеозапись розыгрыша украинского министра опубликована на Rutube-канале Владимира Кузнецова и Алексея Столярова.
Они разыграли главу МИД Украины, представившись ему бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.
«Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», – признался он.
Вместе с этим Кулеба добавил, что предоставленных странами коллективного Запада Украины должно хватить до конца текущего года.