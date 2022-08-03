Кулеба признался, что Украина и США хотят сорвать референдумы на освобожденных Россией территориях

Киев и Вашингтон обсуждают нюансы попытки сорвать референдумы на территориях, подконтрольных России. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, передает издание «Укринформ».
По словам дипломата, 1 августа украинская и американские стороны провели телефонный разговор, участие в котором приняли высокопоставленные чиновники. Он пояснил, что часть диалога была посвящена попытке срыва народных референдумов на освобожденных Россией территориях.
Также Кулеба заявил, что «союзникам» Украины не нужно угрожать России — надо «поменять логику».