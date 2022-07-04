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Кулеба открыто признался, что Украине не светит членство в НАТО

Кулеба открыто признался, что Украине не светит членство в НАТО
globallookpress/IMAGO/Chris Emil Janssen

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открыто признался, что не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в свой состав, передает ТАСС.

Кулеба подчеркнул, что киевское руководство не считает альтернативой вступлению в НАТО предоставление стране гарантий безопасности от стран Запада, которых добиваются украинские власти.

Министр иностранных дел уточнил, что страны Альянса не желают вступать в военный конфликт с Россией и поэтому не хотят предоставлять Украине гарантии коллективной обороны и членство в блоке. 

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