Кулеба открыто признался, что Украине не светит членство в НАТО

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открыто признался, что не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в свой состав, передает ТАСС.
Кулеба подчеркнул, что киевское руководство не считает альтернативой вступлению в НАТО предоставление стране гарантий безопасности от стран Запада, которых добиваются украинские власти.
Министр иностранных дел уточнил, что страны Альянса не желают вступать в военный конфликт с Россией и поэтому не хотят предоставлять Украине гарантии коллективной обороны и членство в блоке.